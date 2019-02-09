الدوادمي 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسيقيم تعليم الدوادمي ممثلاُ بوحدة تطوير الموارد البشرية " بنات " الاثنين القادم دورة تدريبية بعنوان " إدارة الاجتماعات " تقدمها المدربة فريدة ماجد العضياني، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الإدارات النسائية.وتستهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين الموظفات الإداريات بمدارس المحافظة، وتتناول الدورة عدة محاور من أهمها ماهية الاجتماعات، وأهمية الاجتماعات، وأنواع الاجتماعات، ودور السكرتارية قبل وبعد الاجتماع، وإعداد محاضر الاجتماع، وصياغة توصيات وقرارات الاجتماعات.// انتهى //17:55ت م0061