الصياهد 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسدشن نادي الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثالثة، المقامة في الصياهد الجنوبية، منصة الملاك الجديدة، حيث تتيح للمشارك فرصة لمشاهدة عرض إبلهم في ميدان العرضبموقع المهرجان.وتوفر المنصة الجديدة للملاك شاشات عرض للنقل المباشر الموحد، بالإضافة إلى خدمات الضيافة اللوجستية، في أجواءً تنافسية حماسية وأخوية بين ملاك الإبل المشاركة.وتبلغ مساحة المنصة الجديدة نحو 700 متر مربع وتتسع لما يقارب 600 مقعد لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مواقع إجراء اللقاءات التلفزيونية والإعلامية، وصالة طعام مصغرة تحتوي بوفيه مفتوح لوجبة الإفطار.// انتهى //17:58ت م0064