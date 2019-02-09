المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسوقّع معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي اتفاقية مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد في إطار تحقيق أهداف الجانبين لدعم ريادة الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030 وذلك بمقر ملتقى "بيبان المدينة" بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .وسيجري العمل بموجب الاتفاقية التي وقعها الجانبان ضمن فعاليات ملتقى بيبان المدينة ، على تفعيل مركز ريادة الأعمال الاجتماعية بالجامعة والتعاون المشترك لدعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير مصادر ودراسات متعلقة بتعليم ريادة الأعمال حيث تضمنت الاتفاقية تشكيل 4 فرق عمل تضم ممثلين من الجهتين بهدف إطلاق حملة تحدي الريادة الاجتماعية وإطلاق وتشغيل المعسكر التدريبي للأفكار المبتكرة وإطلاق وتشغيل مسرعة الابتكار الاجتماعي وتفعيل المعالم والمراكز البحثية لخدمة ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من قواعد المعلومات والأنشطة البحثية والدراسات العلمية المتاحة وإعداد دراسة للبرامج التدريبية والمناهج التعليمية وورش العمل والتوجيه والإرشاد بين الطرفين وكذلك تحديد المهام والالتزامات لكل طرف بشأن الاستفادة من البرامج التمويلية المقدمة من "منشآت" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج والمشاريع المشتركة والمتعلقة بريادة الأعمال.// انتهى //18:03ت م0065