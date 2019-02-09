القاهرة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسيقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غدًا الأحد بزيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين والقيادات اللبنانية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص "أبو الغيط" على تقديم التهنئة على النجاح في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بالإضافة إلى تأكيد وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، ودعمها لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته.ولفت "عفيفي" الانتباه إلى أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية هي الأولى لمسؤول عربي رفيع المستوى إلى بيروت منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.// انتهى //19:15ت م0069