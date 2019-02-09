طرابلس 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأكد الناطق باسم المجلس البلدي أوبارى جنوب ليبيا خليل خليفة اليوم أن الوضع الأمني بالمدينة مستقر، وأن المدينة بعيدة عن التوتر الأمني الحاصل بحقل الشرارة الذي يبعد عنها قرابة 65 ك/ م.وقال خليل خليفة في تصريح صحفي : إن الوقود لم يصل المدينة منذ أسبوعين، والسيولة غير متوفرة"، موضحًا أن مديرية الأمن بالمدينة تقوم بعملها ولا وجود لأي خروقات أمنية .الجدير بالذكر أن منطقة حوض مرزق والجنوب الليبي تشهد عمليات عسكرية بين قوات حفتر وقوات من التبو أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين .// انتهى //19:16ت م0070