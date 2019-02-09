الجزائر 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستشارك الجزائر في اجتماعات الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي تبدأ غدا في القاهرة وتستمر ثلاثة أيام .وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم ان عضو المجلس وعضو البرلمان العربي عن الجزائر عبد الكريم قريشي سيمثل بلاده في الاجتماعات التي تبحث في جلسة استماع أولى مسألة رفع اسم جمهورية السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //19:16ت م0071