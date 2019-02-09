جدة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسانطلق اليوم المعرض المصاحب لجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية ، بحضور أصحاب المعالي ، وأعضاء اللجنة الإشرافیة للجائزة ، وذلك بالردسي مول بجدة ، ويستمر حتى الخميس المقبل.واطلعت اللجنة على المبادرات المعروضة والتي وصلت بعد ثلاث مراحل من التصفيات إلى (١٨) مبادرة من أصل (٢٤٢).وجسّدت تلك المبادرات الثروة الفكریة التي سوف تساهم بمشیئة الله في مسیرة التنمیة التي تشهدها محافظة جدة في المجالات التعلیمیة والتقنیة والثقافیة والتجاریة والإستثماریة والأمنیة والسیاحیة والترفیهیة والتنمویة والخدمات ، في حين تهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين ودعم المبادرات التي لها أثر صحي وعلمي واجتماعي وثقافي وترفيهي واقتصادي على المجتمع ، ومواكبة التنمیة التي تشهدها البلاد.يذكر أن عدد زوار منصة الجائزة بلغ (٤٦١٤٠) زائرا وزائرة ، في حين سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين الثلاثاء ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٠هـ ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.// انتهى //19:34ت م0073