الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واساطلقت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم أمس مبادرة نسائية كشفية في قطاع الجمعيات الخيرية، ضمن فعاليات حفل استقبال المشاركين في التجمع الثالث للسلام، الذي تستضيفه المملكة، احتفاءً بمرور سنة على تفعيل النشاط الكشفي في الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان آل عثمان أن خيرية صعوبات التعلم، سجلت أسبقية بتفعيل النشاط الكشفي كأحد ركائز العمل التطوعي الخيري، ضمن برامجها وخططها وما حققه من نجاح أسهم في التوسع لتشمل المشاركة الجانب النسائي, مبيناً أن لهذه المبادرة ريادة كشفية فاعلة ذات نفع اجتماعي كبير في تقديم الخدمات التطوعية في مجالات التنمية المجتمعية .من جانبها أشارت المشرفة على النشاط الكشفي والمديرة التنفيذية للأقسام النسائية فردوس جبريل أبوالقاسم إلى أن برنامج النشاط الكشفي النسائي بالجمعية يعد أول مبادرة كشفية نسائية رائدة في قطاع الجمعيات الخيرية، يهدف إلى تنمية شخصية الطالبة وتقديرها للمسؤولية تجاه مجتمعها، وصقل المواهب والخبرات وإتاحة الفرصة للتعلم وتوسيع المدارك.وبينت أبوالقاسم أن البرنامج يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة التطويرية والتنموية بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 ، وضمن أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها كأحد البرامج المجتمعية التطوعية لتقديم الخدمات في مجالات التنمية المجتمعية العامة في القطاع النسائي لخدمة المجتمع.// انتهى //19:39ت م0074