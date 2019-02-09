ظهران الجنوب 04جمادي الأخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأوقفت بلدية سراة عبيدة اليوم تعديات على الأراضي الحكومية، في مخطط المنح، و على طريق (سراة عبيدة - نجران) جنوب المحافظة، تزيد مساحتها على 24 ألف متر مربع، تمثلت في حواجز ترابية ومباني من الحجر .يذكر أن هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من غياب المستمسكات الشرعية اللازمة لدى المواطنين الذين قاموا بالتعدي على هذه الأراضي.//انتهى//19:45ت م0076