عام / بلدية سراة عبيدة توقف تعديات على أراضي حكومية
السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
ظهران الجنوب 04جمادي الأخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس
أوقفت بلدية سراة عبيدة اليوم تعديات على الأراضي الحكومية، في مخطط المنح، و على طريق (سراة عبيدة - نجران) جنوب المحافظة، تزيد مساحتها على 24 ألف متر مربع، تمثلت في حواجز ترابية ومباني من الحجر .
يذكر أن هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من غياب المستمسكات الشرعية اللازمة لدى المواطنين الذين قاموا بالتعدي على هذه الأراضي.
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19:45ت م
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