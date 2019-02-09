القاهرة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسعزز فريق الزمالك صدارته لجدول الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بفوز صعب على مضيفه النجوم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "بتروسبورت"، في إطار لقاءات الأسبوع الـ 21 من عمر المسابقة.وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول الدوري، بفارق ست نقاط عن بيراميدز الوصيف، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//21:35ت م0085