الدمام 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسكرمت جمعية جود النسائية الخيرية ، 274 طالباً وطالبة من مستفيدي الجمعية المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة ، في حفل “فخر جود ”.وعبرت رئيسة مجلس الإدارة الجوهرة المنقور عن فرحتها وفخرها بالمتفوقين والمتفوقات وحصولهم على أعلى الدرجات، كما قدمت شكرها للأمهات المتميزات على عطائهم، مبينة أن الجمعية تفتخر بمتفوقيها وتجسد ذلك بحفل تكريم لهم لنتوج حصاد جهدهم واستمرار مسيرة نجاحهم .// انتهى //21:51ت م0088