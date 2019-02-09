الدمام 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام الثلاثاء القادم ، ورشة بيت السرد العربية ، للموسم الثالث على التوالي ، حيث تعد ماراثون قراءة ومناقشة روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر العربية" .وأوضحت منسقة ورشة بيت السرد القاصة والروائية مريم الحسن أن ماراثون الورشة سينطلق بقراءة ومناقشة رواية (بريد الليل) للروائية هدى بركات، وتستمر جلسات مناقشة روايات "بوكر العربية" لمدة ستة أسابيع، تنتهي باختيار الرواية التي يرى استحقاقها للجائزة العالمية مجموعة الكتاب والنقاد والمثقفين المنتظمين في قراءات الورشة.وبينت الحسن أن ورشة بيت السرد العربية كلجنة تحكيم موازية تحرص على تحكيم وإعلان الرواية المرشحة للجائزة قبل إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية.// انتهى //21:56ت م0090