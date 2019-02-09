الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسشاركت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في دورته الـ25 ، الذي افتتحه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء .وقدمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر جناحها أهم إصداراتها المعرفية ونبذة عن مشروعاتها ، مثل مركز الفهرس العربي الموحد الذي من خلاله تم اطلاق بوابة المكتبات المغربية بالشراكة مع المكتبة الوطنية المغربية وأسهم بعقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في المكتبات المغربية ، إضافة إلى تقديم الجناح عرض عن مشروع القراءة والمكتبات المتنقلة وموسوعة المملكة العربية السعودية ، كما قدمت المكتبة في جناحها نبذة للزوار عن ما تقدمه فروع المكتبة داخل المملكة وخارجها وإصداراتها التي تعبر عن جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية .وقد حظي جناح المملكة العربية السعودية وجناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بزيارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي كان باستقباله نائب الملحق الثقافي والمشرف العام على جناح المملكة عبدالمنعم التميمي، واطلعه على مقتنيات الجهات المشاركة التي عرضت ، ومنها صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مجتمعا بملك المغرب الحسن الثاني بالرياض وبصحبته شقيقه الأمير عبدالله .// انتهى //22:01ت م0092