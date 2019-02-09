مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسنفذت لجنه إصلاح ذات البين بأمارة منطقة مكة المكرمة "برنامج المدرب المعتمد للحوار الحضاري" قدمه علي القحطاني و الدكتور عبدالله التركي و فاطمة القحطاني ويستمر لمدة 4 أيام بمعدل 24 ساعة تدريبية وذلك في مقر اللجنة بمكة المكرمة.وأوضحت رئيس الدائرة المتخصصة الدكتورة منيره العكاس، أن البرنامج يأتي لإكساب المشارك مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة عالية وفعالية، وتحقيق اللحمة الوطنية في المجتمع من خلال تنمية مهارات الاتصال والحوار الفعال بين فئات المجتمع السعودي والمجتمعات المغايرة في أيدولوجياتها لتقريب وجهات النظر في القضايا المختلفة مع بيان المشتركات الإنسانية، وتنمية قدرات المشاركين لممارسة مهارات الحوار الحضاري بوعي.كما يهدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم الاتصال وأهميته وأنواعه، وتحديد أهداف الاتصال ووظائفه في الحياة، إضافة إلى شرح عناصر الاتصال ونماذجه ومبادئه وخصائصه وأشكاله، وتطبيق مهارات الحوار اللفظية وغير اللفظية في مواقف متنوعة، وكذلك تطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، وتسهيل عملية التواصل بين الفئات المجتمعية، والحد من ظاهرة التعصب في الرأي واللجوء إلى الحجج والتمسك بالرأي من خلال الحوار الهادف، وكشف الأمور الغامضة والمبهمة للطرف الآخر بصورة حضارية، ونشر ثقافة الحوار الحضاري بين شرائح المجتمع، ومعرفة بأن الحوار قضية إنسانية ويترتب عليها حل الكثير من القضايا، معرفة خطوات الحوار الحضاري الفعّال وابتكار حلول عملية لنشر ثقافة الحوار الحضاري.يذكر أن لجنة إصلاح ذات البين تسعى جاهدة لتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية مع أكاديمية الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار، وتضمن البرنامج جلستين، الجلسة الأولى تناولت مبادئ العلاقات الحضارية والمشتركات الإنسانية، فيما تناولت الجلسة الثانية الحديث عن الهوية ومحدداتها والصور النمطية للآخر وتأثيراتها ودور المملكة في حوار الحضارات.// انتهى //22:10ت م0094