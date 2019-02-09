واشنطن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسحذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.وقالت المديرة العامة للمؤسسة الدولية كريستين لاغارد إنه "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".وأضافت أنه "بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو (الاقتصادي) تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة".وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 في المئة في 2018 ، وأن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليا 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.واختتمت لاغارد بالقول إن "المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات".// انتهى //22:15ت م0095