رياضي / نتائج مباريات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم
السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
عمّان 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس
تغلب فريق شباب الأردن على فريق ذات راس بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القويسمة ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
ورفع شباب الأردن بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة في صداره الدوري، فيما تجمد رصيد ذات راس عند 4 نقاط في المركز الأخير.
وفي المباراة الثانية ، تعادل فريقا الفيصلي والعقبة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد عمان الدولي ، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع العقبة رصيده عند 13 نقطة في المركز السابع.
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