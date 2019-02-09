الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات، شهدت فوز الوحدة والفتح وتعادل الاتحاد مع التعاون.وفاز فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.وتقدم الرائد عن طريق أحمد حمودان في الدقيقة 11 قبل أن يرد الوحدة بثلاثية في الدقائق 29 و52 و97 عن طريق ريناتو شافيز وفواز خريص وماركوس غوليرمي.وارتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد في المركز العاشر عند 23 نقطة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء فاز الفتح بهدف نظيف على الشباب.وسجل إبراهيم الشنيحي هدف فوز الفتح في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.ووصل الفتح إلى 25 نقطة ليصعد للمركز الثامن، بينما توقف رصيد الشباب عند 34 نقطة ليهبط للمركز الرابع .وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الاتحاد مع التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.ووصل الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى 30 نقطة في المركز السادس.// انتهى//23:04ت م0101