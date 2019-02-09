القاهرة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسنوهت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مهلة بنت أحمد طالبنا بحسن تنظيم مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي استضافته جمهورية مصر العربية بمشاركة كبيرة من الدول الإسلامية.وثمّنت في تصريح لها اليوم عاليًا اهتمام معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بموضوع تمكين المرأة، مشيرة إلى أن هناك تزايد لافت في مشاركتها في جميع المجالات.وعن ملف توعية الشباب في العالم الإسلامي وتنقية أفكارهم من خطر التطرف ودور المنظمة في ذلك، أفادت بأنه تم اعتماد استراتيجية المنظمة في هذا الأمر، موضحة أن التحدي الكبير هو تنفيذها واشتراك الشباب أنفسهم في تجسيدها على أرض الواقع.وعدّت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مسألة التهم المعادية الموجهة للدين الإسلامي الحنيف ببث الكراهية تشكّل جانبًا كبيرًا من التحديات، مما يتطلب جهدًا فكريًا وثقافيًا متعدد الأبعاد وطويل المدى لمواجهة ذلك.// انتهى //23:26ت م0102