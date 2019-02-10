الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستوج المنتخب السعودي للكاراتيه بلقب بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات التي اختتمت اليوم بإمارة الشارقة الإماراتية ، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات الإمارات والسعودية والكويت وسوريا وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين .وجاء تتويج المنتخب السعودي بالبطولة بتصدره الترتيب العام بـ 22 ميدالية " 12 ذهبية و3 فضية و7 برونزيات" في حين جاء منتخب الإمارات في المركز الثاني ومنتخب الكويت في المركز الثالث .وتمكن لاعبو المنتخب السعودي اليوم من رفع عدد الميداليات بعد أن أضافوا 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية واحدة ، حيث حقق الذهب الأبطال مشاري الزعبي في منافسات القتال تحت وزن 60 كجم ، وسلطان الزهراني في منافسات القتال تحت وزن 67 كجم ، وعبدالعزيز الحكمي في منافسات القتال تحت وزن 84 كجم ، وحاتم البيشي في منافسات القتال فوق 80 كجم ، وحقق لاعبو المنتخب ذهبية القتال الجماعي ، بينما حقق الثلاث فضيات سند سفياني في منافسات القتال تحت وزن 76 كجم ، وبدر الحريش في منافسات القتال تحت وزن 55 كجم ، وحقق لاعبو المنتخب فضية الكاتا الجماعي ، بينما حقق لاعب المنتخب محمد المالكي برونزية القتال تحت وزن 75 كجم .من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص هذا الإنجاز ، وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بما تحقق بفضل من الله ثم الدعم الذي تجده الاتحادات والرياضة السعودية من قبل الهيئة واللجنة الأولمبية، كما هنأ القناص مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك على ماتحقق .وأكد أن من أهم مكاسب البطولة ظهور عدد من اللاعبين الشباب الذين يشاركون للمرة الأولى .// انتهى//00:15ت م0104