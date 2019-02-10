الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم ، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد, ورياح نشطة مثيرة للأتربة, قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.وتضمن التنبيه, مدن الرياض و الدوادمي و الخرج و الغاط و المجمعة و رماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض والأجزاء المجاورة له.وأشارت الأرصاد الى أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى العاشرة صباحًا يوم غد الأحد.// انتهى //00:40ت م0105