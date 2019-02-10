عام / الأرصاد تنبه عن استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة الرياض
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم ، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد, ورياح نشطة مثيرة للأتربة, قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.
وتضمن التنبيه, مدن الرياض و الدوادمي و الخرج و الغاط و المجمعة و رماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض والأجزاء المجاورة له.
وأشارت الأرصاد الى أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى العاشرة صباحًا يوم غد الأحد.
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