عمّان 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنها مشروع ما يُسمى ب"بيت هاليباه" التهويدي بالقرب من ساحة البراق.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن الخارجية الأردنية وخلال الأعوام الأربعة الماضية طالبت اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ، عبر المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو ، بالتخلي عن هذا المشروع، ووقف بنائه بما ينسجم مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعددة.وشدد في بيان صحفي أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967م، وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك ، مطالبا بوقفها فورًا.//انتهى//01:06ت م0107