أبها 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية زهرة لمكافحة السرطان، سلسلة من البرامج والأنشطة التوعوية المجتمعية في إطار مشاركتها ضمن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الرابع 2019، تحت شعار (40×40).وفي إطار حرص الجمعية على مشاركة الجهات التطوعية في الحملة، سيّر فريق "المحترفون بايكرز" أمس، قافلة توعوية شارك فيها عدد من قائدي الدراجات النارية بعسير جابو خلاها الطرقات الرئيسة في مدينة أبها، وزعوا خلالها العديد من المنشورات التوعوية في المولات التجارية ، وذلك لنشر ثقافة الحملة بين أفراد المجتمع، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمصابين والمتعافين من المرض.وتهدف المشاركة إلى الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع في أماكن تواجدهم، و رفع الوعي لدى فئات المجتمع بمخاطر مرض السرطان والطرق الصحيحة للكشف المبكر عنه.// انتهى //01:42ت م0109