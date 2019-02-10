أديس أبابا - الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان.وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).وذكر البيان أن من بين 23 شخصًا من ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة إصابات حرجة.ولم يعرف على الفور سبب الحادث.// انتهى //03:20ت م0112