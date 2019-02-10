الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يوافق على مبادرة «الفاتورة المجمعة» دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطينفيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة المواقع المتضررةأمير الشمالية يدشن مشروعات رفحاء والعويقيلة التنموية.. غداًالتحالف يدمر موقعاً حوثياً بصنعاء لتخزين الطائرات من دون طيارالقمة العالمية للحكومات تنطلق في دبي.. اليومالبرلمان العربي يقر وثيقة لمواجهة التحديات والتدخلاتالفلسطينيون يشيعون قتيل غزة«الشرعية» تحذر: مساع حوثية لإعادة المشاورات إلى «نقطة الصفر»الحوثي يواصل خرق الهدنة في الحديدة«قسد» تحاصر داعش على حدود العراق"المؤبّد" لسبعة متّهمين باعتداءين بتونسغارة تقتل مسؤول استخبارات طالبانباكستان تدعم محادثات السلام«السترات الصفراء» تجوب فرنسا مطالبة بعدالة اجتماعيةصمود نظام مادورو يُفشل مساعي واشنطنترمب ممتدحاً كيم: كوريا الشمالية ستصبح صاروخاً اقتصادياًالقمة الأميركية - الكورية 27 الجاري// يتبع //06:11ت م0003