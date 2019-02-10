وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (الفاتورة المجمعة): وقفت الدولة من جديد مع القطاع الخاص داعماً قوياً ومسانداً لهذا القطاع الحيوي المهم للاقتصاد الوطني، وذلك بالموافقة السامية على مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين عبر تخصيص 11.5 مليار ريال لسداد فروقات المقابل المالي للعام 2018م.وأضافت أن الالتزام بالتوطين واجب ودور وطني، فحين تقوم المنشآت التي لديها عشرة عمال فأكثر برفع نسبة التوطين ستجد نفسها بالتالي قد حققت مكاسب إيجابية لها، من حيث الاستفادة القصوى من مبادرة الفاتورة المجمعة، ونعني هنا بالتأكيد تلك التي في النطاقين الأخضر والبلاتيني، أما من بقيت في النطاقين الأصفر والأحمر فنالتْ أيضاً مهلة تمتد 12 شهراً، لرفع النطاق إلى الأعلى والخروج من نطاقها المنخفض والذي يؤثر عليها كمنشأة اقتصادية تحسب حساب الربح والخسارة.ورأت أن الفرصة الكبيرة للنمو والتوسع متاحة أمام القطاع الخاص الذي يجد اهتماماً كبيراً من الحكومة ليواصل دوره في الاقتصاد الوطني وهو ما يتطلع إليه الجميع، فميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.وأردفت بالقول: لا نعتقد أن مهمة الارتفاع بالنطاق تمثل معضلة أمام الكثير من المنشآت التي يُتطلع إليها رافداً لتوظيف أبناء وبنات الوطن، ولا يستبعد أن تكون مهلة الـ12 شهراً، مدة نرى فيها توسعاً كبيراً في أعداد المنشآت التي ارتقت إلى مصاف النطاقين الأخضر والبلاتيني.واختتمت بالقول: الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص بعدما قدمت الدولة الدعم الكامل الذي ينتظر أن يُقابل بأداء مماثل لحجم التحفيز المبذول، وما سيتم في الفترة المقبلة من نمو في حجم التوطين سيكون هو المحك لتجاوب المنشآت مع ما قُدم لها من دعم واهتمام.// يتبع //06:15ت م0005