سول 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "بوهانج" بجنوب شرق كوريا الجنوبية.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم: "إن الزلزال وقع في الساعة 12:53 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية) على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي المدينة الساحلية في البحر الشرقي وعلى عمق 21 كيلومترا.// انتهى //07:54ت م0008