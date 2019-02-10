عام / اختتام برنامج الطفل بلجنة التنمية الاجتماعية في "بني مالك" عسير
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
أبها 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية في "بني مالك" بمنطقة عسير أمس، فعاليات "برنامج الطفل" الذي أقيم بعدة مدارس ابتدائية "بنين - بنات" لمدة شهر، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة.
وتخلل البرنامج المخصص للبنين العديد من الأنشطة الترفيهية والمسرحية والمسابقات والرسم والإفطار الجماعي، إضافة إلى برامج توعوية وتثقيفية وصحية بمشاركة مختصين من وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، كما تم إطلاق حزمة من البرامج المخصصة للبنات، وعدد من الأنشطة الترفيهية والفنية منها: ركن "أنامل مبدعة" و "الطباخة الماهرة" و "الرسم"، إضافة إلى المسابقات والبرامج التوعوية والتثقيفية.
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