الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستوج الفيصلي بطلًا لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 19 عامًا قبل جولتين من النهاية.واختتمت أمس، منافسات الجولة السادسة عشر بإقامة 4 مباريات حسمت نتائجها اللقب رسميًا للفيصلي، الذي كان قد ضمن في وقت سابق التأهل إلى الدوري الممتاز للشباب، كما أقيمت 4 مباريات جمعت التهامي مع الفيصلي، وعكاظ مع هجر، وعرعر مع الشعلة، والدرعية مع النهضة، فعلى ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة التهامي مع الفيصلي، ليرفع التهامي رصيده لـ 24 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الفيصلي لـ 38 نقطة في الصدارة.وتغلب عكاظ على ضيفه هجر بنتيجة 2 - 1، ليرفع عكاظ رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد هجر عند 28 نقطة في المركز الثالث.وفاز عرعر على الشعلة بنتيجة 4 - 1 رافعًا رصيده لـ 24 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الشعلة عند 10 نقاط في المركز التاسع.وتعادل الدرعية مع النهضة بدون أهداف، يرفع الدرعية رصيده لـ 5 نقاط في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد النهضة إلى 20 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //10:19ت م0019