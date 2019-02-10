صبيا 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستشارك 48 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السادسة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة صبيا تحت عنوان "صبيا فن", المقام بساحة البلدية بالمحافظة.وأوضحت المشرفة على الأسر رباب الدرسي، أن مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان تضمنت العديد من النشاطات والمعروضات التي تمثل حضارة منطقة جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في منطقة جازان ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال، من خلال عملها في المجال الحرفي بما يبرز بصمتها الخاصة من خلال تفاعل مرتادي المهرجان وزواره مع المنتجات التي تعرضها تلك الأسر من الملابس الجاهزة والعطور والنباتات العطرية والأكلات الشعبية، وغيرها من الملبوسات والحلي والإكسسوارات، والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة.وأبدت عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان ما أبرز مهارتهن في العرض والتسويق، وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن لمحافظة صبيا ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة على تنظيم الأركان والإتاحة لهن المشاركة في المهرجان.// انتهى //10:20ت م0021