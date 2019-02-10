الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساختتمت أمس، منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية شهد فوز الشرق على الدرع بنتيجة 4 - 0.ورفع الشرق رصيده لـ 19 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الدرع عند 20 نقطة في المركز الخامس.وكانت منافسات الجولة قد انطلقت يوم الخميس الماضي بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية شهد فوز حطين على الحائط بنتيجة 3 - 0 رافعًا رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الحائط عند 18 نقطة في المركز الثامن.وتواصلت أول أمس الجمعة منافسات الجولة بإقامة 10 مباريات جمعت الغزوة مع البكيرية، والجندل مع الرياض، والأخدود مع الصقور، والتقدم مع السد، والمزاحمية مع الساحل، والحجاز مع الدرعية لحساب المجموعة الأولى.ولحساب المجموعة الثانية التقى الثقبة مع الجبيل، والوطني مع العربي، والخلود مع وج، وعفيف مع عرعر.فعلى ملعب نادي المجد حقق البكيرية فوزًا على ضيفه الغزوة بهدفين نظيفين ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بـ 36 نقطة، فيما توقف رصيد الغزوة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.وحقق الجندل فوزًا على ضيفه الرياض بنتيجة 2 - 1 رافعًا رصيده لـ 30 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الرياض عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.وتغلب الحجاز على ضيفه الدرعية بنتيجة 5 - 3 ليرفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد الدرعية عند 11 نقطة في المركز العاشر.وحقق السد فوزًا على مضيفه التقدم بنتيجة 3 - 1 رافعًا رصيده لـ 25 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد التقدم عند 19 نقطة في المركز السادس.وحسم التعادل السلبي مباراة المزاحمية مع الساحل، ليرفع المزاحمية رصيده لـ 14 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الساحل لـ 24 نقطة في المركز الخامس.وتخطى الأخدود ضيفه الصقور بخماسية نظيفة رافعًا رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الصقور عند 12 نقطة في المركز التاسع.ولحساب المجموعة الثانية، عزز الثقبة صدارته رغم تعادله بدون أهداف أمام ضيفه الجبيل، حيث رفع رصيده لـ 33 نقطة، فيما ارتفع رصيد الجبيل لـ 18 نقطة في المركز السابع.وحقق الخلود فوزًا على ضيفه وج بنتيجة 2 - 1 رافعًا رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد وج عند 21 نقطة أيضًا في المركز الرابع.وتغلب عفيف على ضيفه عرعر بنتيجة 2 - 0 ليرفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد عرعر عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.وحسم التعادل السلبي مباراة الوطني مع العربي، ليرفع الوطني رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد العربي لـ 17 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //10:23ت م0022