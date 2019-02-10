الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستابع محافظ المندق محمد الفائز أمس، سير عمل جمعية البّر والخدمات الاجتماعية بالمحافظة، بحضور رئيس بلدية المندق المهندس سعيد غرم الله الزهراني.واستمع الفائز لشرح من رئيس مجلس الجمعية أحمد جعبول, عن آلية سير العمل بالجمعية وكيفية خدمة المستفيد, مطلعاً على البرامج والانشطة المقدمة, وأقسام الجمعية المختلفة والأعمال التي تقدمها تلك الأقسام, مؤكداً حرص مجلس الجمعية على أن يكون العمل بها وفق رؤية المملكة 2030.وفي نهاية الزيارة ألقى محافظ المندق كلمة شكر فيها مجلس الإدارة بالجمعية على ما يقومون به من أعمال وجهود في خدمة المجتمع والمستفيد, مطالباً بتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإظهار تلك الجهود المميزة.// انتهى //10:23ت م0023