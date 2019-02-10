الطائف 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظتي الطائف وميسان، والهدا، وبني سعد، والأجزاء المجاورة لها.ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائي.// انتهى //11:06ت م0036