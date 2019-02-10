الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, اليوم المدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المهندس عبدالله عبدالغني, بحضور المساعد للشؤون المدرسية عمر هجاد الغامدي, وذلك بمقر مكتبه.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين تعليم المنطقة، وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، ومناقشة أوضاع العمل والنقل المدرسي لمدارس المنطقة وسبل تطوير آلية العمل.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة أهمية تحقيق كل ما يخدم أبناءنا الطلاب والطالبات لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن النقل المدرسي يعد من الخدمات التي تلقى عناية ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, وتأتي جهود الإدارة لتحقيق تلك التطلعات في ظل الدعم السخي للعملية التعليمية والتربوية في بلادنا الغالية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.ووجه الدكتور الزهراني إدارة خدمات الطلاب بالعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض تقديم خدمة النقل المدرسي من الشركة المشغلة للطلاب والطالبات متى ما وجدت, وتنفيذ جولات ميدانية دائمة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة، ورفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصفة عاجلة حتى يتسن للإدارة تطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور.//انتهى//11:09ت م0039