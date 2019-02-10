أبوعريش05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبي عريش مساء أمس, برنامجاً توعوياً تحت عنوان" علامات الإدمان وتعاطي المخدرات" وذلك بمسرح مهرجان أبي عريش للتسوق والترفيه.واستعرض الدكتور سطام جدة خلال البرنامج أنواع المخدرات وأضرارها والعلامات الدالة على التعاطي، وبيان أدوات التعاطي وطرق التعاطي وتعريف الإدمان والمواد التي تؤدي إلى الإدمان, بالإضافة الى عوامل الخطورة المؤدية إلى وقوع الصغار والمراهقين في التعاطي، والتحديات التي تواجه صغار الشباب والمراهقات.وأكد دور الأسرة المهم في إنشاء كيان متزن، وطريقة الوقاية الفعالة لإنشاء الحصانة الذاتية للفرد، وكيفية التعامل مع المراهق حيث تحتاج معاملته إلى مرونة لتقبل التغيرات الطارئة في هذه المرحلة العمرية الحرجة التي يمر بها الإنسان نتيجة التغيرات الجسمية والعقلية الناتجة عن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج.//انتهى//11:10ت م0040