بغداد 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم عدة ملفات محلية مهمة ,في مقدمتها جدول أعمال الفصل التشريعي الثاني القادم لمجلس النواب العراقي,لاسيما مايتعلق بالتصويت على المرشحين لشغل الوزارات الاربع الشاغرة وهي"الدفاع والداخلية والعدل والتربية".‏ وتحدثت الصحف عن وجود 40 مشروع قانون في أدراج مجلس النواب تنتظر التشريع خلال الفصل التشريعي الثاني ,وهي المشاريع التي أحالتها الحكومة السابقة التي يرأسها حيدر العبادي إلى المجلس في أوقات متفاوتة لهذا الغرض, ومن بينها مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل.وعاودت الصحف اهتمامها بأزمة استكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي, والتي مازالت منقوصة من أربعة مقاعد مهمة، منوهة بوجود مؤشرات على توصل الكتل السياسية إلى اتفاق , لاسيما مايتعلق بالمرشحين لشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع . ‏وتطرقت صحف العراق مجددا إلى موضوع الوجود العسكري الأمريكي في العراق ، مبرزة الاتفاقات المبرمة بين بغداد وواشنطن والتي تنظم هذا الوجود.// انتهى //11:52ت م0047