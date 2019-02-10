القنفذة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأستفاد 4650 مراجعاً من خدمات عيادة السمع والاتزان بمستشفى القنفذة العام وذلك منذ منتصف عام 2017 حتى الآن .وتستقبل العيادة المرضى الذين يعانون من ضعف السمع وطنين الأذن وآلام الأذن, والالتهابات الحادة والمزمنة بالأذن, و مرضى الدوار الحركي و عدم الاتزان, وكذلك المرضى الذين يعانون من عدم القدرة على فهم و تفسير الكلام, والأطفال الذين يعانون من تأخر في نمو اللغة.وأوضحت صحة القنفذة أن العيادة مجهزة بتجهيزات حديثة منها منظار فحص الأذن, وجهاز قياس ضغط الأذن, وتقييم وظائف الأذن الوسطى , وجهاز قياس السمع بالنغمات النقية, وقياس القدرة على فهم وتفسير الكلام, إضافة إلى جهاز قياس السمع بالكمبيوتر عن طريق تسجيل الجهود المثارة سمعياً بجذع المخ, وجهاز قياس الانبعاث الصوتي للأذن الداخلية .وأشارت إلى أن عمل المسح الطبي لحاسة السمع لجميع المواليد يتم من خلال أجهزة خاصة بذلك, ومن خلال عيادة متخصصة لفحص المواليد , وذلك للعمل على الكشف المبكر لضعف السمع و من ثم التدخل المبكر حتى لا تتأثر مقدرة الطفل على الكلام و التحصيل اللغوي حيث أنه من المعروف أن ضعف السمع يؤثر على نمو اللغة.// انتهى //11:53ت م0049