الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أطلقت غرفة الشرقية خدمة "واتس أب أعمال" الاكترونية الجديدة الموجهة لجميع مشتركيها، وذلك ضمن سعيها المستمر لتطوير خدماتها نحو التحول الإلكتروني، حيث تتيح هذه الخدمة لمشتركي الغرفة الحصول على كافة المعلومات عن طريق الهاتف الجوال عبر تطبيق (الواتس آب) للتواصل الاجتماعي الأكثر شهرة واستخداماً في المملكة والعالم تحت مسمى "واتس أعمال غرفة الشرقية".

وبدأ تقديم الخدمة المجانية الجديدة ضمن برنامج شامل لتطوير كافة الخدمات في جميع مواقع الخدمة بما يتواكب مع تطلعات المشتركين، حيث تتيح هذه الخدمة للمشترك المسجل الاطلاع على جدول المناسبات العامة في الغرفة، والأخبار الرسمية الصادرة عنها، والتعاميم والدعوات وغيرها.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات التحوّل الإلكتروني الذي انتهجته غرفة الشرقية في التواصل مع المشتركين، منها الاشتراك الإلكتروني، والتصديق الإلكتروني، ويستطيع المشترك في البداية حفظ الرقم كجهة اتصال، ومن ثم إرسال اسمه الثلاثي واسم المنشأة على رقم الخدمة (0138571111)، ليكون بعد ذلك مشتركا فعليا ويستطيع استقبال جميع رسائل الغرفة عبر واتس أعمال.

// انتهى //

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