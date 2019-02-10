لندن 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست)، مبرزةً سعي حزب العمال البريطاني المعارض نحو دفع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى إخضاع اتفاقها الخاص بالخروج لتصويت حاسم ثان قبل نهاية شهر فبراير الجاري.وأشارت الصحف إلى تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد بأن مستقبل ما بعد انفاصال بريطانيا عن الإتحاد الأوربي "بريكست" مازال مجهولًا ولا يُعرف تداعياته.وتطرقت إلى أنَّ هناك 42 شركة بريطانية حوَّلت مقارها من بريطانيا إلى هولندا خلال 2018 بسبب خروجها الوشيك من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بريطانيا فقدت بذلك استثمارات قدرها 291 يورو، وحوالي 2000 وظيفة.// انتهى //12:51ت م0062