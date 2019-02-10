خوجياني ننكرهار 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسقتلت قوات التحالف وقوات أفغانية في عمليات جرت في الساعات الـ24 الماضية في أنحاء أفغانستان 30 مسلحًا، على الأقل، من حركة طالبان وجماعة "داعش - خراسان".وأوضحت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء أنه طبقا لمصادر عسكرية فإن غارة جوية لقوات التحالف على منطقة خوجياني بإقليم ننكرهار أسفرت عن مقتل عنصرين من جماعة "داعش-خراسان"، بينما قُتل سبعة مسلحون آخرون، في غارات جوية مماثلة بمنطقة وشير بإقليم هلمند ومنطقة شيمتال بإقليم بلخ.وأفادت أن غارة جوية لقوات التحالف في منطقة قره باغ بإقليم غزني أسفرت عن مقتل أربعة من مسلحي طالبان، مؤكدة أن القوات الخاصة الأفغانية أجرت عملية تطهير في منطقة "تارين كوت" بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا من طالبان وتدمير قنبلتين زرعتا على جانب طريق.وأبانت الوكالة أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت غارة بمنطقة "ماراوار" بإقليم كونار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي طالبان، بينما قُتل مسلح آخر من طالبان، في عملية مماثلة بمنطقة زورمات بإقليم باكتيا.الجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وبينها طالبان، لم تعلق على هذه العمليات حتى الآن.// انتهى //12:59ت م0064