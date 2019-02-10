الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس السودانى عمر البشير علي هامش أعمال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا ، اليوم ،نظيره اليوغندي يوري موسيفني.واتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماع بجوبا عاصمة جنوب السودان لتقييم مستوي تنفيذ اتفاق جنوب السودان في موعد يحدد في وقت لاحق.وقال وزيرالخارجية السودانى الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الهدف من الاجتماع هو تقييم مستوي تنفيذ الاتفاقية وما تم تحقيقه حتى الآن وبحث سبل تعزيز الاستقرار بجنوب السودان.وأضاف أن الرئيسين بحثا إمكانية الدخول في مشاريع تكامل مشتركة بين السودان وجنوب السودان ويوغندا، فيما يتعلق بكيفية تطوير النقل النهري واستخدام نهر النيل كرابط بين هذه الدول الثلاث.// انتهى //13:05ت م0065