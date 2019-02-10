الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مطلع الأسبوع الحالي في استقبال تصويت الجمهور لترشيح المستحقين لجوائز التميز السياحي السعودي في دورتها التاسعة، ويستمر التصويت الإلكتروني حتى الخامس من مارس المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة http://sauditourismawards.sa.ووصل إجمالي عدد المتقدمين لجوائز التميز السياحي لهذا العام أكثر من 500 طلب ترشح، وعدد الطلبات التي قبلت للترشح للجوائز بعد التدقيق والمراجعة للشروط الأساسية للمرشحين من منشآت وأفراد 331 طلباً، وتشمل فئات الجوائز هذا العام 14 فرعاً رئيساً وهي، الفنادق، والشقق المفروشة والوحدات السكنية، والمنتجعات، والفعاليات والمهرجانات، وخدمات السفر، والعاملين في السياحة، وموقع جذب سياحي، وتعليم وتدريب سياحي، والمراكز التجارية والترفيهية، وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، والمتاحف الخاصة، والمطاعم، والمقاهي، وخدمات المواصلات. وتتضمن هذه الفئات الرئيسة ما يقارب 49 فئة فرعية تتنوع ما بين أفراد ودور إيواء ومعهد وكلية ومراكز تجارية وشركات ومؤسسات خدمية.وكان باب الترشح للجوائز قد انطلق في التاسع من ديسمبر الماضي، مع تطوير فئات جديدة للجوائز على مستوى الأنشطة السياحية، وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجائزة وعملية التواصل مع شركاء الصناعة والمرشحين، واستحداث آلية تقديم طلبات الترشح والتصويت للمرشحين، وتشهد آلية التقييم لهذه النسخة من الجوائز التي تمنحها الهيئة سنوياً للمتميزين في تقديم الخدمات بجودة عالية بالمجال السياحي، تطويراً كبيراً وذلك من خلال وجود فرق عمل متخصصة تعمل على فرز وتقييم ملفات الترشيح والقيام بزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة ملفات الترشيح على أرض الواقع، وفق مجموعة من القواعد والأسس والمعايير المحددة لكل فئة، وتتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين بمجال السياحة والضيافة وصناعتها بشكل عام، بما يضمن نزاهة وسلامة التقييم والشفافية التامة في اختيار المرشحين على مستوى المملكة من المنشآت والأفراد.وتتضمن عملية الترشح والفوز بجوائز التميز السياحي 2019، بداية فتح باب الترشح لمدة 63 يوماً، ثم المراجعة والتدقيق من خلال فريق الجوائز خلال الفترة 3 – 5 فبراير 2019م، والعمل على فرز ومراجعة ملفات الترشيح للتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات، على أن يقوم فريق متخصص بالتحقق من المرشحين المؤهلين للفوز بالجائزة عبر زيارات ميدانية بالفترة 10 - 20 مارس 2019م للتأكد من استحقاقهم للجائزة، ثم اعتماد النتائج من قبل اللجنة الإشرافية بتاريخ 25 مارس 2019م، فيما سيتم إعلان أسماء الفائزين وتويع الجوائز في حفل افتتاح ملتقى سوق السفر والاستثمار السياحي السعودي في نسخته الثانية عشرة، الذي سيقام من 31 مارس وحتى الثالث من أبريل 2019م بمدينة الرياض.وتمثل جوائز التميز السياحي، جزءًا من دعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير القطاع السياحي بالمملكة، وتحفيز عملية التطوير لآليات العمل بمختلف الأنشطة السياحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح.// انتهى //13:08ت م0067