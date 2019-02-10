نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستقيم فروسية نجران ،غداً، سباقها الخامس عشر للعام الحالي 1440هـ ،وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام، أن السباق يتكون من ستة أشواط ، ومسافتها 2000 متر، حيث خصص الشوط الأول للجياد مواليد 2016م ، فيما خصص الشوط الثاني للجياد المبتدئة والثالثة إنتاج ، فيما خصص الشوط الثالث للأفراس "مفتوح" ، وخصص الشوط الرابع " مفتوح الدرجات" إنتاج ، وخصص الشوط الخامس (الكأس) " مفتوح الدرجات" ، في حين خصص الشوط السادس (السيارة) ، مواليد 2015م، "مفتوح".// انتهى //13:18ت م0069