رياضي / فروسية نجران تقيم سباقها الـ15 غداً
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
تقيم فروسية نجران ،غداً، سباقها الخامس عشر للعام الحالي 1440هـ ،وذلك على ميدان الفروسية بنجران.
وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام، أن السباق يتكون من ستة أشواط ، ومسافتها 2000 متر، حيث خصص الشوط الأول للجياد مواليد 2016م ، فيما خصص الشوط الثاني للجياد المبتدئة والثالثة إنتاج ، فيما خصص الشوط الثالث للأفراس "مفتوح" ، وخصص الشوط الرابع " مفتوح الدرجات" إنتاج ، وخصص الشوط الخامس (الكأس) " مفتوح الدرجات" ، في حين خصص الشوط السادس (السيارة) ، مواليد 2015م، "مفتوح".
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13:18ت م
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