تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان " حق الله على العباد "، وذلك عقب صلاة العشاء في جامع ابن جبرين بتبوك.ويأتي الدرس الذي يقدمه صالح بن مبارك الراشد، ضمن سلسلة دروس برنامج " الفقه الأكبر "، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //13:19ت م0070