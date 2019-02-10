عام / دعوي تبوك ينظم درساً بعنوان " حق الله على العباد " غداً
الأحد 1440/6/5 هـ الموافق 2019/02/10 م واس
تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس
ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان " حق الله على العباد "، وذلك عقب صلاة العشاء في جامع ابن جبرين بتبوك.
ويأتي الدرس الذي يقدمه صالح بن مبارك الراشد، ضمن سلسلة دروس برنامج " الفقه الأكبر "، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.
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13:19ت م
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