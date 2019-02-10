تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسواصلت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها المكثفة في مجال الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والحشرات في مختلف أنحاء المدينة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن الأمانة كثفت جهودها بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، وعملت على حصر جميع المستنقعات داخل المدينة وذلك بمعالجة 199 مستنقعًا.وبين المهندس الغبان أنه جرى خلال الشهر الماضي القيام بأعمال معالجة حيوية وكيميائية لـ 88 مستنقعًا، وردم 45 مستنقعًا وسحب مياه 66 مستنقعًا، مضيفًا أنه استُخدم ما يزيد على 1675 لترًا و145 كيلو جرامًا من المبيدات و500 لتر من الرذاذ متناهي الصغر وما يزيد على 70 لترًا من الضباب الحراري لمنع انتشار الحشرات ومكافحتها في مختلف أحياء المدينة.ودعا الغبان في ختام حديثه جميع سكان المدينة من المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، وإزالة جميع بؤر توالد يرقات البعوض داخل المنازل وإغلاقها، مثل تجمعات المياه أو وجود خزانات مياه مفتوحة أو فتحات صرف صحي غير مغلقة.// انتهى //14:47ت م0110