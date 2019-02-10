الجبيل 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة الجبيل حملة النظافة العامة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري تحت عنوان (كذا أحلى) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال برنامج الحملة الشاملة لنظافة المنطقة الصناعية " بالجبيل ".وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح محمد القرني أن الحملة قد باشرت أعمالها بالأحياء (الصناعية) وفق خطة وبرنامج متكامل من المعدات اللازمة والعمالة، لافتا إلى أنه نتج عن الحملة التي مضى منها ثمانية أيام رفع (6,208)م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر وردم التجمعات المائية وفق الإمكانيات المتاحة، منوها أن الحملة تأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على جمال محافظة الجبيل .وأشار المهندس القرني إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للخطة الشاملة التي تنفذها البلدية لرفع مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية والمرافق الخدماتية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والحفاظ على النظافة العامة للمدينة، مبينا أن البلدية تقوم بتنفيذ البرامج المستمرة لنظافة الأراضي الفضاء في المنطقة الصناعية.وقال: إنه قد رافق الحملة جوانب توعوية عبر اللوحات والمطبوعات في الطرق العامة ومداخل المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات توعوية ،موضحا أن العمل مستمر على رفع مستوى النظافة العامة، حيث ستتواصل أنشطة الحملة في عدة مواقع مستهدفة المناطق الصناعية، ومخطط الراشد، ومخطط غرب المزارع، وسوق الماشية ، وأن البلدية تبذل كل جهودها وإمكاناتها حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقتها البشرية والآلية لتنظيف المحافظة.وشدد المهندس القرني على عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى وتحسين المظهر الجمالي والصورة البصرية، داعيًا إلى ضرورة تعاون الجميع للإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى.//انتهى//14:49ت م0111