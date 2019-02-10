صامطة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم, اجتماعاً لمناقشة الخطة السنوية للعام المالي الحالي 1440 / 1441هـ , برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي, وبحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس ببلدية القفل.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض خطة الأعمال الخاصة بعمل المجلس خلال العام المالي الحالي, وإعادة تشكيل لجان المجلس, كما جرى مناقشة سير العمل بالمشروعات الخدمية والبلدية بالمركز والقرى والهجر التابعة له خاص بمركز القفل, والخطابات الواردة والصادرة من وإلى المجلس, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.// انتهى //14:49ت م0112