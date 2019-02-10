نجران05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة نحران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، البرنامج التدريبي " إعداد المدربين"، وذلك بقاعة التدريب بمبنى مكتبة الأمير مشعل بن عبدالله المركزية بالجامعة.واستهدف البرنامج 36 متدرباً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،بهدف تنمية مهاراتهم و إكسابهم المعارف في مجالات التدريب واستخلاص خبرات الباحثين والخبراء في مجال التعليم والتعلم.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور صالح نمران الحارثي، أن الأهداف التفصيلية للبرنامج تمثلت في القدرة على التحدث أمام الجمهور باحترافية، وإتقان مهارات العرض والإلقاء والتقديم وفهم منهجية التدريب، إضافة إلى بناء محتوى تدريبي يضمن تحقيق الأهداف بما يراعي اختلاف أنماط التعلم، والتعرف على أساليب وطرق التدريب والاختيار المنهجي بينهما.// انتهى //14:49ت م0113