الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في قسم الصفوف الأولية بإدارة الإشراف التربوي اليوم برنامج "القارئ الماهر" تحت شعار (نقرأ لنتعلم)، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثاني الإبتدائي في جميع المدارس الإبتدائية بالمنطقة .ويأتي ذلك بهدف تنمية قدرة الطلبة على القراءة، وفهم المقروء، وتمكينهم من أدواتها، وإتقان مهاراتها، وتحفيزهم على القراءة ، وصولاً لإدراك أهميتها منذ سن مبكرة لتصبح عادة حياتية يمارسونها بحب وشغف.وأشار رئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم الشرقية صالح الغامدي، أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم يأتي حرصاً منها على إعداد جيل محب للقراءة، من خلال تعزيز المهارات القرائية لديهم وفق خطة محددة أرسلت إلى إدارات التعليم لتنفيذها عبر ثلاثة مراحل بدءا من تصفيات المرحلة الأولى على مستوى المدرسة، وتليها المرحلة الثانية على مستوى المكتب التعليمي، وصولاً لتصفيات المرحلة الثالثة للتتويج على مستوى إدارة التعليم.ولفت الغامدي إلى أنه قد شُكِّل فريق عمل لمراجعة ومتابعة آليات تنفيذ البرنامج ، وتحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء لجنة برنامج القارئ الماهر ، وفي ختام المسابقة سيكرم الطلاب والطالبات الثلاثة الأوائل في برنامج القراءة على مستوى إدارة التعليم.//انتهى//.14:49ت م0114