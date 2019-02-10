الرياض 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسدعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، عبر البريد الإلكتروني (ztl@mci.gov.sa)، وذلك قبل نهاية يوم الخميس بتاريخ 30 / 6 / 1440 هـ.وأوضحت الوزارة أنه بناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي أعطى الوزارة اختصاص "إصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من أهمية تعديل القواعد المنظمة للترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير التجارة وذلك بعد صدور عدد من الأنظمة الضريبية، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة وتحديث تلك القواعد بما يواكب تلك المستجدات.وتوضح الوزارة بأن مشروع القواعد يتضمن الأحكام الخاصة بمزاولة مهنة خدمات الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ومن أبرز أحكام القواعد: بيان نطاق الترخيص، إضافة إلى تحديد شروط تقديم تلك الخدمات في طالب الترخيص.كما تضمن مشروع القواعد بيان دور الوزارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عملية الترخيص، وكذلك بيان المدد المحددة بالاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المكتب ووسائل حفظهم.وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: https://mci.gov.sa/ZI .// انتهى //14:50ت م0115