الأحساء 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسشهد ركن جمعية مكافحة السرطان الخيرية المشارك في مهرجان التمور "ويا التمر أحلى 2019" إقبالاً كبيرا من الزوار للتعرف على ما تقدمه الجمعية من الخدمات.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فؤاد الجغيمان، أن المشاركة في هذا التجمع والتظاهرة الاجتماعية السنوية لتسويق تمور الأحساء، تأتي تحقيقاً لرسالة الجمعية ورؤيتها في تعريف المجتمع الأحسائي وزواره بالجمعية والخدمات التي تقدمها، ونشر مفهوم الوقاية خيرٌ من العلاج بين أوساط الناس، مشيراً إلى أن مهرجان التمور يستقطب آلاف الزائرين من داخل الأحساء وخارجها، حيث ارتأت الجمعية المشاركة والإسهام في توعية الزوار عن السرطان ومسبباته، وتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها الجمعية.من جهة أخرى شهدت الساحة الخارجية للمهرجان وجود حرفيات متخصصات في صناعة الخوصيات اليدوية المتنوعة، مما أسهم في جذب عدد كبير من الزوار لمشاهدة ما يتم صنعة من هذه الأعمال، منها القفه والقرطلة والمنسف والمهفة، والمخرف والزبيل والسفرة.كما شهد المهرجان تلقين 12 فردا من الجالية الفلبينية والسيريلانكية الشهادتين، حيث بين مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء المهندس عبدالرحمن الجغيمان، أنه للسنة الخامسة على التوالي يشهد المهرجان إسلام عدداً من أفراد الجاليات، وخلال هذا المهرجان أشهر 12 شخصا إسلامهم من الجالية الفلبينية والسيريلانكية.// انتهى//14:51ت م0116